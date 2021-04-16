Світоліна та Костюк перемогли на старті матчевої зустрічі Україна — Японія

Деталі

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна (№ 5 WTA) за 80 хвилин ігрового часу упевнено обіграла Тіхіро Мурамацу (223 у світі) — 6:3, 6:2.

Марта Костюк в дуже нервовому матчі здобула перемогу над першою ракеткою японської збірної Юкі Наіто — 6:3, 6:3.

Таким чином підсумком першого ігрового дня Кубка Біллі Джин Кінг став рахунок — 2:0 на користь України.

До вашої уваги розклад матчів завтрашнього змагального дня:



Еліна Світоліна — Юкі Наїто



Марта Костюк — Тіхіро Мурамацу



Надія Кіченок/Людмила Кіченок — Сіхо Акіта/Хімарі Сато.



Нагадаємо

Лідер світового тенісного рейтингу зазнав поразки на старті ґрунтового сезону в Монте-Карло.