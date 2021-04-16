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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 04:20 • 181240 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Свитолина и Костюк победили на старте матчевой встречи Украина - Япония

Свитолина и Костюк победили на старте матчевой встречи Украина - Япония

Киев  •  УНН

 • 15414 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Черноморскую двумя одиночными поединками стартовала матчевая встреча Кубка Билли Джин Кинг между теннисистками Украины и Японии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина (№ 5 WTA) за 80 минут игрового времени уверенно обыграла Тихиро Мурамацу (223 в мире) — 6: 3, 6: 2.

Марта Костюк в очень нервном матче одержала победу над первой ракеткой японской сборной Юки Наито — 6: 3, 6: 3.

Таким образом итогом первого игрового дня Кубка Билли Джин Кинг стал счет — 2: 0 в пользу Украины.

Вашему вниманию расписание матчей завтрашнего соревновательного дня:

  • Элина Свитолина — Юки Наито
  • Марта Костюк — Тихиро Мурамацу
  • Надежда Киченок / Людмила Киченок — Сихо Акита / Химара Сато.

Напомним

Лидер мирового теннисного рейтинга потерпел поражение на старте почвенного сезона в Монте-Карло.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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