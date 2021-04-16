Свитолина и Костюк победили на старте матчевой встречи Украина - Япония
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Черноморскую двумя одиночными поединками стартовала матчевая встреча Кубка Билли Джин Кинг между теннисистками Украины и Японии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина (№ 5 WTA) за 80 минут игрового времени уверенно обыграла Тихиро Мурамацу (223 в мире) — 6: 3, 6: 2.
Марта Костюк в очень нервном матче одержала победу над первой ракеткой японской сборной Юки Наито — 6: 3, 6: 3.
Таким образом итогом первого игрового дня Кубка Билли Джин Кинг стал счет — 2: 0 в пользу Украины.
Вашему вниманию расписание матчей завтрашнего соревновательного дня:
-
- Элина Свитолина — Юки Наито
-
- Марта Костюк — Тихиро Мурамацу
-
- Надежда Киченок / Людмила Киченок — Сихо Акита / Химара Сато.
-
Напомним
Лидер мирового теннисного рейтинга потерпел поражение на старте почвенного сезона в Монте-Карло.