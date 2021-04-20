Теніс: Костюк обіграла росіянку на старті турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк провела перший поєдинок на турнірі WTA-250 "Tennis Championships Instanbul", що стартував на кортах Стамбулу, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Деталі
18-річна киянка обіграла на старті 19-річну росіянку Каміллу Рахімову – 6:4, 6:3. У першому сеті рахунок був 4:0 на користь українки, яка потім програла чотири гейми поспіль (кінцівку виграла). Старт наступного сету виявився за росіянкою (3:1), проте наша землячка дала відсіч опонентці.
Примітно, що це перша перемога Костюк на турнірах WTA після її виходу в півфінал турніру в Абу-Дабі. За вихід до чвертьфіналу турніру в Стамбулі вона посперечається із ще однією росіянкою - Дариною Касаткіною, яка займає 27 місце в світовій генерації.
Доповнення
Після Відкритого чемпіонату Австралії юна Костюк перенесла коронавірус.