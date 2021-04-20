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Теніс: Костюк обіграла росіянку на старті турніру WTA

Теніс: Костюк обіграла росіянку на старті турніру WTA

Київ • УНН

 • 13663 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк провела перший поєдинок на турнірі WTA-250 "Tennis Championships Instanbul", що стартував на кортах Стамбулу, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Деталі

18-річна киянка обіграла на старті 19-річну росіянку Каміллу Рахімову – 6:4, 6:3. У першому сеті рахунок був 4:0 на користь українки, яка потім програла чотири гейми поспіль (кінцівку виграла). Старт наступного сету виявився за росіянкою (3:1), проте наша землячка дала відсіч опонентці.

Примітно, що це перша перемога Костюк на турнірах WTA після її виходу в півфінал турніру в Абу-Дабі. За вихід до чвертьфіналу турніру в Стамбулі вона посперечається із ще однією росіянкою - Дариною Касаткіною, яка займає 27 місце в світовій генерації.

Доповнення

Після Відкритого чемпіонату Австралії юна Костюк перенесла коронавірус.

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