Теніс: Костюк обіграла росіянку на старті турніру WTA

Деталі

18-річна киянка обіграла на старті 19-річну росіянку Каміллу Рахімову – 6:4, 6:3. У першому сеті рахунок був 4:0 на користь українки, яка потім програла чотири гейми поспіль (кінцівку виграла). Старт наступного сету виявився за росіянкою (3:1), проте наша землячка дала відсіч опонентці.

Примітно, що це перша перемога Костюк на турнірах WTA після її виходу в півфінал турніру в Абу-Дабі. За вихід до чвертьфіналу турніру в Стамбулі вона посперечається із ще однією росіянкою - Дариною Касаткіною, яка займає 27 місце в світовій генерації.

Доповнення

Після Відкритого чемпіонату Австралії юна Костюк перенесла коронавірус.