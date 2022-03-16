Теннис: муж Свитолиной обыграл лидера мирового рейтинга из россии

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках третьего круга турнира Мастерса (АТР-1000) произошло противостояние мужа украинки Элины Свитолиной - Гаэля Монфиса, с лидером рейтинга АТР россиянином Даниила Медведева, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины" и АТР.

Детали

Францз Монфис во второй раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира (Надаль/Доха-2009) и вышел вперед в личном противостоянии с Медведевым (2:1). Счет матча 4:6, 6:3, 6:1.

Француз в пятый раз сыграет в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс. Свой лучший результат на этих кортах он показал в 2019 году, когда дошел до четвертьфинала. Соперником Монфиса станет 18-летний испанец Карлос Алькарас, который разгромил Роберто Баутиста-Агута и одержал восьмую победу подряд (в конце февраля Алькарас выиграл титул в Рио-де-Жанейро).

Цитата

"Сейчас у моих родственников, моей второй семьи, идет борьба. Нелегко было видеть, как моя жена несколько недель назад плакала каждую ночь. Это было трудно, это было очень трудно. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней, с семьей каждый день . До сих пор многие родственники все еще остаются в Украине. Мне сложно это все описать. Я сам внутри происходящего. Это просто какое-то безумие, если начинаешь об этом задумываться. Но мы стараемся справиться с этим как можно лучше. И, безусловно, со своей стороны я стараюсь быть тем плечом, на которое Элина и вся моя вторая семья могут опереться. Я делаю для них все, чтобы они были счастливы и в безопасности. Я делаю все, что сейчас в моих силах", - подчеркнул Монфис.

Дополнение

Поражение Медведева, позволит по итогам Мастерса в Индиан-Уэллс, вернуться на первую строчку рейтинга АТР сербу Новаку Джоковичу, который пропускает американскую серию турниров из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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