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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Теніс: чоловік Світоліної обіграв лідера світового рейтингу з росії

Теніс: чоловік Світоліної обіграв лідера світового рейтингу з росії

Київ • УНН

 • 170298 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В рамках третього кола турніру Мастерса (АТР-1000) відбулося протистояння чоловіка українки Еліни Світоліної – Гаеля Монфіса, із лідером рейтингу АТР росіянином Даниїла Мєдвєдева, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України" та АТР.

Деталі

Францз Монфіс вдруге в кар'єрі обіграв чинну першу ракетку світу (Надаль/Доха-2009) і вийшов уперед в особистому протистоянні з Мєдведєвим (2:1). Рахунок матчу 4:6, 6:3, 6:1.

Француз вп'яте зіграє в четвертому колі турніру в Індіан-Веллс. Свій найкращий результат на цих кортах він показав у 2019 році, коли дійшов до чвертьфіналу. Суперником Монфіса стане 18-річний іспанець Карлос Алькарас, який розгромив Роберто Баутіста-Агута та здобув восьму перемогу поспіль (наприкінці лютого Алькарас виграв титул у Ріо-де-Жанейро).

Цитата

"Зараз у моїх родичів, моєї другої сім'ї, триває боротьба. Нелегко було бачити, як моя дружина кілька тижнів тому плакала щоночі. Це було важко, це було дуже важко. Звичайно, я був і залишаюся поруч із нею, з сім'єю щодня … Досі багато родичів все ще залишаються в Україні… Мені складно це все описати… Я сам усередині того, що відбувається… Це просто якесь божевілля, якщо починаєш про це замислюватися. Але ми намагаємося впоратися з цим якнайкраще. І, безумовно, зі свого боку я намагаюся бути тим плечем, на яке Еліна і вся моя друга сім'я можуть спертися. Я роблю для них все, щоб вони були щасливі та в безпеці. Я роблю все, що зараз у моїх силах", - наголосив Монфіс.

Доповнення

Поразка Медведєва, дозволить за підсумками Мастерса в Індіан-Веллс, повернутись на перший рядок рейтингу АТР сербу Новаку Джоковичу, який пропускає американську серію турнірів через відсутність вакцинації від коронавірусу.

Українські Національні Новини

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