Теневой бизнес на Львовщине: три женщины наладили незаконный сбыт электронных сигарет из Китая
Киев • УНН
На Львовщине будут судить трех женщин за незаконный ввоз и сбыт электронных сигарет из Китая. Товар без акциза или с поддельными марками хранился на складах во Львове для дальнейшей реализации.
Во Львовской области будут судить участниц теневого бизнеса за незаконный ввоз и сбыт на территории Украины электронных сигарет из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, электронные сигареты одноразового использования с жидкостью внутри завозили оптом из Китая. Товар был либо вообще без акциза, либо с поддельными акцизными марками – его хранили на складах во Львове с целью дальнейшей реализации.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 200 000 единиц продукции, специальное оборудование для подделки маркировки и другие вещественные доказательства.
Подозрение объявили трем женщинам – их обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных
денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи);
- ч. 5 ст. 27 (виды соучастников).
Задержанным грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним
Во Львовской области правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза более 300 автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи.