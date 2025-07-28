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Теневой бизнес на Львовщине: три женщины наладили незаконный сбыт электронных сигарет из Китая

Киев • УНН

 • 704 просмотра

На Львовщине будут судить трех женщин за незаконный ввоз и сбыт электронных сигарет из Китая. Товар без акциза или с поддельными марками хранился на складах во Львове для дальнейшей реализации.

Теневой бизнес на Львовщине: три женщины наладили незаконный сбыт электронных сигарет из Китая

Во Львовской области будут судить участниц теневого бизнеса за незаконный ввоз и сбыт на территории Украины электронных сигарет из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, электронные сигареты одноразового использования с жидкостью внутри завозили оптом из Китая. Товар был либо вообще без акциза, либо с поддельными акцизными марками – его хранили на складах во Львове с целью дальнейшей реализации.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 200 000 единиц продукции, специальное оборудование для подделки маркировки и другие вещественные доказательства.

Подозрение объявили трем женщинам – их обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи);
    • ч. 5 ст. 27 (виды соучастников).

      Задержанным грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

      Напомним

      Во Львовской области правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза более 300 автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

      ОбществоКриминал и ЧП
      Львовская область
      Генеральный прокурор Украины
      Китай
      Украина
      Львов
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