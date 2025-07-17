Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди
Київ • УНН
На Львівщині правоохоронці ліквідували схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Зловмисники продавали транспортні засоби для особистого збагачення, уникнувши сплати податків.
У Львівській області правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.
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За даними ДПСУ, група зловмисників, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, налагодила незаконну схему імпорту автомобілів в Україну.
Під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил України вони ввозили транспортні засоби без сплати податків і зборів, а згодом - продавали їх для особистого збагачення.
Ділки прикривалися співпрацею з керівником однієї з благодійних організацій. Замість того, щоб постачати автівки захисникам на передову, вони продавали їх через торгові інтернет-платформи, телеграм-канали, сторінки у "Instagram" та "Facebook", а також серед знайомих
Зазначається, що усього з початку 2025 року фігуранти ввезли понад 300 автівок.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків, під час яких вилучили:
- майже 94 тис. доларів США,
- понад 17 тис. євро,
- близько 1,7 млн грн,
- 5 авто,
- документи, криптогаманці та техніку.
Організаторам схеми готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України - контрабанда підакцизних товарів.
Нагадаємо
Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці в Києві, Одесі, Чернівецькій та Волинській областях. Затримано високопосадовця Держмитслужби та викрито посадовців, які вимагали хабарі та сприяли контрабанді.
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