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Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди

Київ • УНН

 • 98 перегляди

На Львівщині правоохоронці ліквідували схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Зловмисники продавали транспортні засоби для особистого збагачення, уникнувши сплати податків.

Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди

У Львівській області правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН

Деталі

За даними ДПСУ, група зловмисників, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, налагодила незаконну схему імпорту автомобілів в Україну.

Під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил України вони ввозили транспортні засоби без сплати податків і зборів, а згодом - продавали їх для особистого збагачення.

Ділки прикривалися співпрацею з керівником однієї з благодійних організацій. Замість того, щоб постачати автівки захисникам на передову, вони продавали їх через торгові інтернет-платформи, телеграм-канали, сторінки у "Instagram" та "Facebook", а також серед знайомих

- повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що усього з початку 2025 року фігуранти ввезли понад 300 автівок.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків, під час яких вилучили:

  • майже 94 тис. доларів США,
    • понад 17 тис. євро,
      • близько 1,7 млн грн,
        • 5 авто,
          • документи, криптогаманці та техніку.

            Організаторам схеми готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України - контрабанда підакцизних товарів.

            Нагадаємо

            Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці в Києві, Одесі, Чернівецькій та Волинській областях. Затримано високопосадовця Держмитслужби та викрито посадовців, які вимагали хабарі та сприяли контрабанді.

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            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

            Кримінал та НП
            Чернівецька область
            Львівська область
            Волинська область
            Державна прикордонна служба України
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