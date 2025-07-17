Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди

У Львівській області правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.

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За даними ДПСУ, група зловмисників, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, налагодила незаконну схему імпорту автомобілів в Україну.

Під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил України вони ввозили транспортні засоби без сплати податків і зборів, а згодом - продавали їх для особистого збагачення.

Ділки прикривалися співпрацею з керівником однієї з благодійних організацій. Замість того, щоб постачати автівки захисникам на передову, вони продавали їх через торгові інтернет-платформи, телеграм-канали, сторінки у "Instagram" та "Facebook", а також серед знайомих - повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що усього з початку 2025 року фігуранти ввезли понад 300 автівок.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків, під час яких вилучили:

майже 94 тис. доларів США,

понад 17 тис. євро,

близько 1,7 млн грн,

5 авто,

документи, криптогаманці та техніку.

Організаторам схеми готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України - контрабанда підакцизних товарів.

Нагадаємо

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці в Києві, Одесі, Чернівецькій та Волинській областях. Затримано високопосадовця Держмитслужби та викрито посадовців, які вимагали хабарі та сприяли контрабанді.

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