Под видом авто для ВСУ: на Львовщине разоблачили масштабную схему контрабанды
Киев • УНН
На Львовщине правоохранители ликвидировали схему незаконного ввоза более 300 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Злоумышленники продавали транспортные средства для личного обогащения, избежав уплаты налогов.
Во Львовской области правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.
Детали
По данным ГПСУ, группа злоумышленников, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, наладила незаконную схему импорта автомобилей в Украину.
Под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины они ввозили транспортные средства без уплаты налогов и сборов, а впоследствии - продавали их для личного обогащения.
Дельцы прикрывались сотрудничеством с руководителем одной из благотворительных организаций. Вместо того, чтобы поставлять автомобили защитникам на передовую, они продавали их через торговые интернет-платформы, телеграм-каналы, страницы в "Instagram" и "Facebook", а также среди знакомых
Отмечается, что всего с начала 2025 года фигуранты ввезли более 300 автомобилей.
Правоохранители провели более 20 обысков, во время которых изъяли:
- почти 94 тыс. долларов США,
- более 17 тыс. евро,
- около 1,7 млн грн,
- 5 авто,
- документы, криптокошельки и технику.
Организаторам схемы готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины - контрабанда подакцизных товаров.
Напомним
Правоохранители провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве, Одессе, Черновицкой и Волынской областях. Задержан высокопоставленный чиновник Гостаможслужбы и разоблачены должностные лица, которые требовали взятки и способствовали контрабанде.
Rolex, Hermes, Chanel: буковинец пытался ввезти элитные товары на 6 млн грн без декларирования16.07.25, 12:24 • 2096 просмотров