Под видом авто для ВСУ: на Львовщине разоблачили масштабную схему контрабанды

Во Львовской области правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

По данным ГПСУ, группа злоумышленников, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, наладила незаконную схему импорта автомобилей в Украину.

Под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины они ввозили транспортные средства без уплаты налогов и сборов, а впоследствии - продавали их для личного обогащения.

Дельцы прикрывались сотрудничеством с руководителем одной из благотворительных организаций. Вместо того, чтобы поставлять автомобили защитникам на передовую, они продавали их через торговые интернет-платформы, телеграм-каналы, страницы в "Instagram" и "Facebook", а также среди знакомых - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что всего с начала 2025 года фигуранты ввезли более 300 автомобилей.

Правоохранители провели более 20 обысков, во время которых изъяли:

почти 94 тыс. долларов США,

более 17 тыс. евро,

около 1,7 млн грн,

5 авто,

документы, криптокошельки и технику.

Организаторам схемы готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины - контрабанда подакцизных товаров.

Напомним

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве, Одессе, Черновицкой и Волынской областях. Задержан высокопоставленный чиновник Гостаможслужбы и разоблачены должностные лица, которые требовали взятки и способствовали контрабанде.

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