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Тіньовий бізнес на Львівщині: троє жінок налагодили незаконний збут електронних цигарок з Китаю

Київ • УНН

 • 904 перегляди

На Львівщину судитимуть трьох жінок за незаконне ввезення та збут електронних цигарок з Китаю. Товар без акцизу або з підробленими марками зберігався на складах у Львові для подальшої реалізації.

Тіньовий бізнес на Львівщині: троє жінок налагодили незаконний збут електронних цигарок з Китаю

У Львівській області судитимуть учасниць тіньового бізнесу за незаконне ввезення і збут на території України електронних цигарок з Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, електронні цигарки одноразового використання з рідиною усередині завозили оптом з Китаю. Товар був або взагалі без акцизу, або з підробленими акцизними марками – його зберігали на складах у Львові з метою подальшої реалізації.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили понад 200 000 одиниць продукції, спеціальне обладнання для підроблення маркування та інші речові докази.

Підозру оголосили трьом жінкам – їх звинувачують за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї);
    • ч. 5 ст. 27 (види співучасників).

      Затриманим загрожує позбавлення волі терміном від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      У Львівській області правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Львівська область
      Генеральний прокурор (Україна)
      Китай
      Україна
      Львів
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