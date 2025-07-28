Тіньовий бізнес на Львівщині: троє жінок налагодили незаконний збут електронних цигарок з Китаю
Київ • УНН
На Львівщину судитимуть трьох жінок за незаконне ввезення та збут електронних цигарок з Китаю. Товар без акцизу або з підробленими марками зберігався на складах у Львові для подальшої реалізації.
У Львівській області судитимуть учасниць тіньового бізнесу за незаконне ввезення і збут на території України електронних цигарок з Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, електронні цигарки одноразового використання з рідиною усередині завозили оптом з Китаю. Товар був або взагалі без акцизу, або з підробленими акцизними марками – його зберігали на складах у Львові з метою подальшої реалізації.
Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили понад 200 000 одиниць продукції, спеціальне обладнання для підроблення маркування та інші речові докази.
Підозру оголосили трьом жінкам – їх звинувачують за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених
грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї);
- ч. 5 ст. 27 (види співучасників).
Затриманим загрожує позбавлення волі терміном від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У Львівській області правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.