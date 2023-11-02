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Тендер по восстановлению многоэтажки в Сергеевке Одесской области провалился: в Госагентстве восстановления назвали причины

Киев • УНН

 • 159057 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Многоэтажку в Сергеевке Одесской области, которой занимается Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, похоже не смогут восстановить и в этом году. Из-за отсутствия желающих принять участие в тендере по капитальному ремонту здания, передает УНН.

Тендер по восстановлению многоэтажки в Сергеевке Одесской области провалился: в Госагентстве восстановления назвали причины

Отметим, что соответствующий тендер объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области 6 октября этого года. Ожидаемая стоимость закупки составляла 75 млн 55 тыс. грн. Конечный срок подачи тендерных предложений истек 23 октября.

Заявку на участие в тендере подало одно предприятие – ЧП "ДІСК-ПІВДЕНЬ". Впрочем, тендерное предложение участника закупки было отклонено по ряду причин.

Во-первых, ЧП не имеет в своем штатов работников по профессии «операторы машин и механизмов (операторы машин/машинисты/водители)».

Во-вторых, при подаче заявки на участие в тендере "ДІСК-ПІВДЕНЬ" не предоставил справку о наличии документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора.

В-третьих, ЧП не подтвердило наличие необходимого объема дохода для выполнения работ по капремонту, который должен составлять 60 млн 44 тыс. грн (не менее 80% от ожидаемой стоимости закупки).

Более того, 6 октября Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области получила жалобу на тендер, относительно завышенной стоимости работ (по сравнению с другими тендерами). Ожидается ответ Госаудитслужбы.

Напомним

В прошлом году россияне обстреляли Сергеевку, что в Одесской области. Тогда была повреждена многоэтажка. Десятки людей погибли, были раненные. Большое количество людей осталось без дома. С течением года ситуация по восстановлению Сергеевки почти не сдвинулась с места.

Восстановлением дома сначала безрезультатно занималась местная громада, затем этот вопрос перешел к Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Но по неизвестным причинам - ситуация не меняется.

Добавим, в январе этого года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины возглавил Мустафа Найем.

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