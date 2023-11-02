Тендер по відбудові багатоповерхівки в Сергіївці на Одещині провалився: у Держагентстві відновлення назвали причини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Багатоповерхівку в Сергіївці на Одещині, якою опікується Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, схоже не зможуть відновити і цього року. Через відсутність охочих взяти участь у тендері щодо капітального ремонту будівлі, передає УНН.
Зазначимо, що відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області 6 жовтня цьогоріч. Очікувана вартість закупівлі становила 75 млн 55 тис. грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій сплив 23 жовтня.
Заявку на участь у тендері подало одне підприємство – ПП "ДІСК-ПІВДЕНЬ". Втім, тендерна пропозиція учасника закупівлі була відхилена з низки причин.
Так, по-перше, ПП не має у своєму штатів працівників за професією «оператори машин та механізмів (оператори машин/машиністи/водії)».
По-друге, при поданні заявки на участь у тендері "ДІСК-ПІВДЕНЬ" не надав довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
По-третє, ПП не підтвердило наявність необхідного обсягу доходу для виконання робіт з капремонту, який повинен становити 60 млн 44 тис. грн (не менше ніж 80% від очікуваної вартості закупівлі).
Понад те, 6 жовтня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області отримала скаргу на тендер, щодо завищеної вартості робіт (порівняно з іншими тендерами). Очікується відповідь Держаудитслужби.
Нагадаємо
Минулого року росіяни обстріляли Сергіївку, що на Одещині. Тоді була пошкоджена багатоповерхівка. Десятки людей загинули, були поранені. Велика кількість людей залишилася без домівки. З плином року ситуація з відновлення Сергіївки майже не зрушила з місця.
Відновленням будинку спочатку безрезультатно займалася місцева громада, потім це питання перейшло до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Але з невідомих причин - ситуація не змінюється.
Додамо, у січні цього року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України очолив Мустафа Найєм.