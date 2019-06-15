Температурный рекорд в столице побили две ночи подряд

"По данным наблюдений метеорологической станции ЦГО им. Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на субботу, 15 июня 2019 года, не опустилась ниже 22,2 градуса по Цельсию, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 года превышен аж на 2,3 градуса по Цельсию", - указали в обсерватории.

Беря во внимание чрезвычайно теплую ночь, как отмечается, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для этого дня.

Напомним, предыдущая ночь в столице оказалась самой теплой с 1927 года.