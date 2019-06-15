Температурний рекорд у столиці побили дві ночі поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Друга ніч поспіль у столиці виявилась рекордно теплою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦГО ім. Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеорологічної станції ЦГО ім. Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на суботу, 15 червня 2019 року, не опустилась нижче 22,2 градуса за Цельсієм, а це значить, що попередній рекорд 1924 року перевищено аж на 2,3 градуса за Цельсієм", - вказали в обсерваторії.
Зважаючи на надзвичайно теплу ніч, як зазначається, існує ймовірність перевищення рекорду середньої добової температури повітря для цього дня.
Нагадаємо, попередня ніч у столиці виявилась найтеплішою з 1927 року.