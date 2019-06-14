Сьогоднішня ніч у столиці виявилась найтеплішою з 1927 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогоднішня ніч у столиці виявилась найтеплішою з 1927 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилась нижче +20,1°С, а це значить, що повторне рекордне значення за майже столітній період.
Зважаючи на високий температурний фон, який на 9°С перевищує кліматичну норму, це, напевне, не останній рекорд спекотного червня.
Як повідомляв УНН, у Києві днями були встановлені два температурні рекорди.