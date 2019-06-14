Сегодняшняя ночь в столице оказалась самой теплой с 1927 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодняшняя ночь в столице оказалась теплой с 1927 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С, а это значит, что повторное рекордное значение за почти столетний период.
Учитывая высокий температурный фон, который на 9 ° С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня.
Как сообщал УНН, в Киеве на днях были установлены два температурные рекорды.