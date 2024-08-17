Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Испанские исследователи сообщили в пятницу, что Средиземное море достигло рекордной температуры в четверг, побив рекорд июля 2023 года. Об этом сообщает The Express Tribune, пишет УНН.

В Средиземном море был побит максимальный температурный рекорд поверхности моря... со среднесуточной температурой 28,90C", - сообщил ведущий институт морских наук Испании.

Детали

В 2023 году температура была на 0,2 градуса меньше - 28,7 градуса. До этого рекорд был установлен в августе 2003 года, когда среднесуточная медиана составляла 28,25 градуса.

В некоторых местах с начала августа температура воды превышала 30 градусов, в частности в Египте (31,96C), Монако, Корсике и вблизи испанского города Валенсия. Но это значение является предварительным, пока не будут проведены дальнейшие проверки ученых.

Всемирный климатический совет признал Средиземное море "горячей точкой" изменения климата. По его прогнозам, к 2060 году около 20% рыб и беспозвоночных, обитающих в Средиземноморье, могут вымереть, если глобальное потепление превысит планку 1,5 градуса.

По словам ученых, океаны поглотили 90 процентов избыточного тепла, произведенного человеческой деятельностью с начала индустриальной эры.

Это избыток тепла продолжает накапливаться в виде парниковых газов, главным образом от сжигания нефти, газа и угля. Издание пишет, что перегрев океанов повлияет на жизнь морских растений и животных, в частности на миграцию определенных видов и распространение инвазивных видов.

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