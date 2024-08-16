Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Скальное образование, охватывающее Ирландию и Шотландию, может быть самым полным свидетельством о времени, когда Земля была покрыта льдом. Пишет УНН со ссылкой на публикацию в журнале Лондонского геологического общества и Phys.org.

Детали

Как показало новое исследование, проведенное учеными Университетского колледжа Лондона (UCL), скальное образование, охватывающее Ирландию и Шотландию, может быть самым полным в мире свидетельством "снежной Земли" - решающего момента в истории планеты, когда земной шар был покрыт льдом.

Исследование показало, что формация Порт-Аскейг, состоящая из слоев горных пород толщиной до 1,1 км, вероятно, была заложена между 662 и 720 миллионами лет назад. В этот период времени было Стуртское оледенение - первый из двух глобальных заморозков, которые, как полагают, вызвали развитие сложной многоклеточной жизни.

Эти породы фиксируют время, когда Земля была покрыта льдом. Все сложные многоклеточные формы жизни, такие как животные, возникли из этой глубокой заморозки, первые доказательства в окаменелости. запись, появившаяся вскоре после того, как планета оттаяла - объясняет профессор Грэм Шилдс из UCL Earth Sciences.

В отчете исследования указывается, что слои горных пород, которые были открыты на Гарвеллахах, являются уникальными во всем мире.

Под скалами, заложенными во время невероятного холода Стуртского оледенения, находятся 70 метров более старых карбонатных пород, образованных в тропических водах - объясняет представитель UCL Earth Sciences.

Эти слои, по словам ученого, фиксируют тропическую морскую среду с процветающей цианобактериальной жизнью, которая постепенно стала холоднее, знаменуя конец примерно миллиарда лет умеренного климата на Земле.

Справка

Стуртианское оледенение длилось примерно 60 миллионов лет и было одним из двух крупных похолоданий, произошедших в Криогенном периоде (между 635 и 720 миллионами лет назад). Миллиарды лет до этого периода жизнь состояла лишь из одноклеточных организмов и водорослей.

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После этого периода, в геологическом плане, быстро возникла сложная жизнь, причем большинство современных животных в фундаментальных чертах похожи на те формы жизни, которые развились более 500 миллионов лет назад.

Одна из теорий заключается в том, что враждебный характер экстремального холода, возможно, вызвал появление альтруизма, когда одноклеточные организмы научились сотрудничать друг с другом, образовав многоклеточную жизнь.

Напомним,

УНН передавал, что украинские геологи планируют оцифровать 60 тыс. геологических отчетов - база данных понадобится инвесторам и международным конкурсам.