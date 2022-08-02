Телескоп Уэбба сфотографировал яркую галактику Колесо Воза

Детали

Расположенная примерно в 500 миллионах световых лет от Земли в созвездии Скульптора, Колесо Воза приняло свою форму во время столкновения двух галактик.

В результате удара два кольца расширились от центра галактики, «как рябь в пруду после того, как в него бросили камень», говорится в совместном заявлении NASA и ЕКА.

Меньшее белое кольцо остается ближе к центру галактики, тогда как внешнее кольцо с его цветными спицами расширяется во Вселенную уже около 440 миллионов лет, добавляется в заявлении.

Когда наружное кольцо расширяется, оно превращается в газ, вызывая образование новых звезд.

Телескоп Вебба, который был запущен в декабре 2021 года и в прошлом месяце показал свои первые изображения, имеет гораздо больший охват.

Способность Вебба обнаруживать инфракрасный свет позволила ему видеть сквозь «огромное количество горячей пыли», закрывающей вид на галактику Колесо Воза. Это раскрыло новые подробности о звездообразовании в галактике, а также о поведении сверхмассивной черной дыры в ее сердце. Он также смог выявить регионы, богатые углеводородами и другими химическими веществами, а также пыль, похожую на пыль на Земле.

Возле Колеса Воза ярко сияют две меньшие галактики, а за ними можно увидеть еще больше галактик.

Наблюдения показывают, что галактика Колесо Воза все еще находится в переходной стадии, заявили космические агентства.