Телескоп Вебба сфотографував яскраву галактику Колесо Воза

Деталі

Розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора, Колесо Воза набуло своєї форми під час зіткнення двох галактик.

Внаслідок удару два кільця розширилися від центру галактики, «як бриж у ставку після того, як у нього кинули камінь», йдеться у спільній заяві NASA та ЄКА.

Найменше біле кільце залишається ближчим до центру галактики, тоді як зовнішнє кільце з його кольоровими спицями розширюється у Всесвіт вже близько 440 мільйонів років, додається у заяві.

Коли зовнішнє кільце розширюється, воно перетворюється на газ, викликаючи утворення нових зірок.

Телескоп Вебба, який був запущений у грудні 2021 року і минулого місяця показав свої перші зображення, має набагато більше охоплення.

Здатність Вебба виявляти інфрачервоне світло дозволила йому бачити крізь «величезну кількість гарячого пилу», що закриває вид на галактику Колесо Воза. Це розкрило нові подробиці про зіркоутворення в галактиці, а також про поведінку надмасивної чорної діри у її серці. Він також зміг виявити регіони, багаті на вуглеводні та інші хімічні речовини, а також пил, схожий на пил на Землі.

Біля Колеса Воза яскраво сяють дві менші галактики, а за ними можна побачити ще більше галактик.

Спостереження показують, що галактика Колесо Воза все ще знаходиться в перехідній стадії, заявили космічні агентства.