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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Телескоп Хаббл может стать первым музеем на орбите

Киев • УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Британский инженер Стюарт Ивз предлагает NASA превратить орбитальную обсерваторию-телескоп Хаббл в первый музей на орбите. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Телескоп Хаббл может стать первым музеем на орбите

Хаббл будет оставаться в эксплуатации еще несколько лет, продолжая посылать на Землю все новые снимки Вселенной. Однако в ближайшее десятилетие детали и компоненты обсерватории начнут приходить в негодность, а сама она постепенно сойдет с орбиты. Поскольку космические челноки больше не летают, NASA давно бы отправил к телескопу очередную ремонтную миссию. Хаббл обречен сгореть в плотных слоях земной атмосферы — примерно в начале 2030-х.

Стюарт Ивз, который возглавляет форум Space Information Exchange, призывает США оставить телескоп на орбите. Для наблюдения на ту же орбиту он предлагает запустить крохотный спутник кубической формы — кубсат.

Ивз видит решение этой проблемы в том, чтобы запустить на ту же орбиту, что и у “Хаббла”, крошечный спутник размером с коробку для обуви (кубсат, спутник кубической формы), который будет действовать как сторожевой или смотритель.

“Можно запустить маленькую автоматическую камеру, которая будет летать вокруг нашего экспоната и снимать видео для посетителей музея. Это видео можно будет смотреть, например, в шлеме виртуальной реальности. У нас тогда, по крайней мере, сохранятся документальные съемки “Хаббла”, — заявил Ивз.

Ту же технологию кубсатов можно применить для мониторинга других легендарных космических артефактов — например, первого в истории телекоммуникационного спутника “Телстар”, запущенного в 1962 году и до сих пор летаеющего по эллиптической орбите на высоте от 1000 до 5600 км над Землей, или старейшего из искусственных спутников, который и сегодня сохранился на орбите — “Авангард-1”.

Как сообщал УНН, сенат США назначил нового директора NASA.

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