Телескоп Хаббл може стати першим музеєм на орбіті

Хаббл буде залишатися в експлуатації ще кілька років, продовжуючи надсилати на Землю усе нові знімки Всесвіту. Однак в найближче десятиліття деталі і компоненти обсерваторії почнуть приходити в непридатність, а сама вона поступово зійде з орбіти. Оскільки космічні човники більше не літають, NASA давно б відправив до телескопу чергову ремонтну місію. Хаббл приречений згоріти в щільних шарах земної атмосфери — приблизно на початку 2030-х.

Стюарт Івз, який очолює форум Space Information Exchange, закликає США залишити телескоп на орбіті. Для спостереження на ту ж орбіту він пропонує запустити крихітний супутник кубічної форми — кубсат.

Івз бачить вирішення цієї проблеми в тому, щоб запустити на ту ж орбіту, що і у “Хаббла”, крихітний супутник розміром з коробку для взуття (кубсат, супутник кубічної форми), який буде діяти як сторожовий або доглядач.

“Можна запустити маленьку автоматичну камеру, яка буде літати навколо нашого експоната і знімати відео для відвідувачів музею. Це відео можна буде дивитися, наприклад, в шоломі віртуальної реальності. У нас тоді, принаймні, збережуться документальні зйомки “Хаббла”, — заявив Івз.

Ту ж технологію кубсатів можна застосувати для моніторингу інших легендарних космічних артефактів — наприклад, першого в історії телекомунікаційного супутника “Телстар”, запущеного в 1962 році і який до цих пір літає по еліптичній орбіті на висоті від 1000 до 5600 км над Землею, або найстарішого з штучних супутників, який і на сьогодні зберігся на орбіті — “Авангард-1”.

Як повідомляв УНН, сенат США призначив нового директора NASA.