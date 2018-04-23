Телескоп Хаббл може стати першим музеєм на орбіті

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20072 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48452 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64224 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65191 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95772 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72351 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82555 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95590 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87947 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187440 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3514 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13726 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3966 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5452 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10261 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64226 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187440 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341736 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276287 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13750 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12992 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65192 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20685 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25792 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Телескоп Хаббл може стати першим музеєм на орбіті

Київ • УНН

 • 13574 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Британський інженер Стюарт Івз пропонує NASA перетворити орбітальну обсерваторію-телескоп Хаббл в перший музей на орбіті. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Телескоп Хаббл може стати першим музеєм на орбіті

Хаббл буде залишатися в експлуатації ще кілька років, продовжуючи надсилати на Землю усе нові знімки Всесвіту. Однак в найближче десятиліття деталі і компоненти обсерваторії почнуть приходити в непридатність, а сама вона поступово зійде з орбіти. Оскільки космічні човники більше не літають, NASA давно б відправив до телескопу чергову ремонтну місію. Хаббл приречений згоріти в щільних шарах земної атмосфери — приблизно на початку 2030-х.

Стюарт Івз, який очолює форум Space Information Exchange, закликає США залишити телескоп на орбіті. Для спостереження на ту ж орбіту він пропонує запустити крихітний супутник кубічної форми — кубсат.

Івз бачить вирішення цієї проблеми в тому, щоб запустити на ту ж орбіту, що і у “Хаббла”, крихітний супутник розміром з коробку для взуття (кубсат, супутник кубічної форми), який буде діяти як сторожовий або доглядач.

“Можна запустити маленьку автоматичну камеру, яка буде літати навколо нашого експоната і знімати відео для відвідувачів музею. Це відео можна буде дивитися, наприклад, в шоломі віртуальної реальності. У нас тоді, принаймні, збережуться документальні зйомки “Хаббла”, — заявив Івз.

Ту ж технологію кубсатів можна застосувати для моніторингу інших легендарних космічних артефактів — наприклад, першого в історії телекомунікаційного супутника “Телстар”, запущеного в 1962 році і який до цих пір літає по еліптичній орбіті на висоті від 1000 до 5600 км над Землею, або найстарішого з штучних супутників, який і на сьогодні зберігся на орбіті — “Авангард-1”.

Як повідомляв УНН, сенат США призначив нового директора NASA.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36