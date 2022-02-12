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15 марта, 19:03 • 101620 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131847 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117359 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111390 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101435 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98906 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86113 просмотра

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Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии

Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии

Киев • УНН

 • 36336 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Германии и ведомство по уголовным делам запросили блокировку десятков Telegram-каналов, распространяющих теории заговора и призывы к насилию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Детали

Администрация Telegram уже заблокировала 64 канала на запрос МВД Германии и Федерального ведомства по уголовным делам.

Цитата

“Telegram больше не должен быть рассадником правых экстремистов, идеологов теорий заговора и прочих подстрекателей”, — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

В начале февраля власти ФРГ впервые связались с руководством мессенджера из-за призывов к насилию в публикациях, размещаемых в каналах на этой платформе. Тогда Минюст ФРГ пригрозил Telegram судебным преследованием за разжигание ненависти. А Нэнси Фезер даже грозила мессенджеру блокировкой.

По данным Süddeutsche Zeitung, 10 февраля состоялась новая беседа между представителями немецких властей и Telegram, и стороны договорились оставаться “и далее в тесном контакте”.

Напомним

Telegram удалил крупнейший канал о "ескортниць" "Рынок Шкур"

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