Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Германии и ведомство по уголовным делам запросили блокировку десятков Telegram-каналов, распространяющих теории заговора и призывы к насилию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Детали
Администрация Telegram уже заблокировала 64 канала на запрос МВД Германии и Федерального ведомства по уголовным делам.
Цитата
“Telegram больше не должен быть рассадником правых экстремистов, идеологов теорий заговора и прочих подстрекателей”, — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
В начале февраля власти ФРГ впервые связались с руководством мессенджера из-за призывов к насилию в публикациях, размещаемых в каналах на этой платформе. Тогда Минюст ФРГ пригрозил Telegram судебным преследованием за разжигание ненависти. А Нэнси Фезер даже грозила мессенджеру блокировкой.
По данным Süddeutsche Zeitung, 10 февраля состоялась новая беседа между представителями немецких властей и Telegram, и стороны договорились оставаться “и далее в тесном контакте”.
Напомним
Telegram удалил крупнейший канал о "ескортниць" "Рынок Шкур"