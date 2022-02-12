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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Telegram заблокував 64 канали на вимогу влади Німеччини

Telegram заблокував 64 канали на вимогу влади Німеччини

Київ • УНН

 • 36338 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини та відомство у кримінальних справах запросили блокування десятків Telegram-каналів, які розповсюджують теорії змови та заклики до насильства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Деталі

Адміністрація Telegram вже заблокувала 64 канали на запит МВС Німеччини та Федерального відомства у кримінальних справах.

Цитата

“Telegram більше не повинен бути розсадником правих екстремістів, ідеологів теорій змови та інших підбурювачів”, — заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

На початку лютого влада ФРН вперше зв’язалася з керівництвом месенджера через заклики до насильства в публікаціях, що розміщуються в каналах на цій платформі. Тоді Мін’юст ФРН пригрозив Telegram судовим переслідуванням за розпалювання ненависті. А Ненсі Фезер навіть загрожувала месенджеру блокуванням.

За даними Süddeutsche Zeitung, 10 лютого відбулася нова бесіда між представниками німецької влади та Telegram, і сторони домовилися залишатися “і далі в тісному контакті”.

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