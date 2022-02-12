Телефонные переговоры Эммануэля Макрона и Олафа Шольца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 Февраля. УНН. В эту субботу, 12 февраля, Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом сообщает Еlysee, пишет УНН.
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"Этот обмен является частью тесной координации между Францией и Германией накануне визита канцлера в Украину и Россию в начале следующей недели", - говорится в сообщении.
Это позволило подтвердить полное совпадение позиций Франции и Германии, в частности относительно следующих этапов дискуссий в нормандском формате, а также о необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе.
Напомним
Макрон после разговора с Путиным созвонился с Зеленским: обсудили безопасную ситуацию и пути активизации мирного процесса.