Телефонні переговори Еммануеля Макрона та Олафа Шольца
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Цієї суботи, 12 лютого, Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє Еlysee, пише УНН.
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"Цей обмін є частиною тісної координації між Францією та Німеччиною напередодні візиту канцлера в Україну та Росію на початку наступного тижня", - йдеться у повідомленні.
Це дозволило підтвердити повну збіг позицій Франції та Німеччини, зокрема щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі, а також щодо необхідності визначення умов колективної безпеки в Європі.
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Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: обговорили безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу.