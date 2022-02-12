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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58056 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Телефонні переговори Еммануеля Макрона та Олафа Шольца

Телефонні переговори Еммануеля Макрона та Олафа Шольца

Київ • УНН

 • 15931 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Цієї суботи, 12 лютого, Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє Еlysee, пише УНН.

Цитата

"Цей обмін є частиною тісної координації між Францією та Німеччиною напередодні візиту канцлера в Україну та Росію на початку наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Це дозволило підтвердити повну збіг позицій Франції та Німеччини, зокрема щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі, а також щодо необхідності визначення умов колективної безпеки в Європі.

Нагадаємо

Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: обговорили безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу.

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