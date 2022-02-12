Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: обговорили безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандської четвірки" та ТКГ. Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.
Цитата:
“Продовжили діалог з Макроном. Подякував за його візит до України. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації”, — написав Зеленський.
Доповнення
Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала 1 годину 40 хвилин.
Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна, за повідомленнями, “зупинитися”.
У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори із Путіним. У вівторок був у Києві.
У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.