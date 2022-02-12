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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Макрон у телефонній розмові Путіну: "я прошу вас зупинитися" - ЗМІ

Макрон у телефонній розмові Путіну: "я прошу вас зупинитися" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29389 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна "зупинитися" під час телефонної розмови. Про це повідомляє FranceInfo, пише УНН.

Цитата:

"Я прошу вас зупинитися". Приблизно так Еммануель Макрон сказав Володимиру Путіну під час тривалої розмови глав двох держав сьогодні вдень", - йдеться у новині у "живій" стрічці телеканалу.

Президент Франції попередив, що "щирий діалог несумісний із військовою ескалацією" на українському кордоні, повідомляє телеканал.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін у суботу провели телефонну розмову, яка тривала 1 годину 40 хвилин.

У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори із Путіним. У вівторок був у Києві.

У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї "мети", дозволивши "просунутися вперед" та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п'ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час".

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