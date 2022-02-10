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Телефонный разговор Зеленского и Дуды: в ОП говорят, речь шла о сотрудничестве в рамках нового формата Украина-Польша-Великобритания

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания. Об этом УНН сообщает со ссылки на ОПУ.

Цитата

“Глава Украинского государства поблагодарил за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Зеленский отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ с точки зрения обеспечения мирного урегулирования на Донбассе и региональной безопасности в Европе.

“Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина — Польша — Великобритания. Собеседники также уделили внимание путям реализации основных внешнеполитических приоритетов нашего государства — курса на вступление в Европейский Союз и НАТО”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей относительно разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Контекст

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов.

В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть “идея черноморско-балтийской оси”.

“Поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить”, — отметил он.

Также эту идею подтвердила Британия. В частности, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а вражескими обозначены территории России и Беларуси.

Важно отметить, что Украина сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и Ассоциированное Трио с Грузией и Молдовой.

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