Телефонна розмова Зеленського і Дуди: в ОП кажуть, йшлося про співпрацю у межах нового формату Україна-Польща-Велика Британія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія. Про це УНН повідомляє з посилання на ОПУ.
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“Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі.
“Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна — Польща — Велика Британія. Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави — курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.
Контекст
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів.
У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є “ідея чорноморсько-балтійської осі”.
“Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити”, — зазначив він.
Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначено території Росії та Білорусі.
Важливо зауважити, що Україна сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.