Телефон от "Святого Миколайчика" задекларировал В.Парасюк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На сайте НАПК появилась декларация народного депутата Украины Владимира Парасюка, где указано, что он получил в подарок часы Samsung Gear s2 от "Святого Николая". Также нардепу подарили Apple iPhone 6s, передает УНН.
В документе отмечается, что В.Парасюк не обладает недвижимым имуществом.
Мать, Оксана Парасюк, владеет домом площадью 95,3 кв.м. во Львовской области и двумя земельными участками площадью 3 000кв.м. и 3500 кв.м. Бабушка, Мария Калитовская, владеет домом площадью 66 кв. м., а также земельными участками площадью 2500 кв.м. и 4685 кв.м.
Согласно декларации нардеп получил в подарок часы Samsung Gear s2, стоимость которых составила 7999 грн.
"Часы. Подарунок.PS принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал", - написал он.
Также В.Парасюк получил в подарок телефон Apple iPhone 6s. Среди того, он задекларировал планшет Apple iPad Air 2.
В.Парасюк, согласно декларации, пользуется автомобилем Skoda SuperB, владельцем которого является третье лицо.
В 2015 году В.Парасюк получил 75 тыс. 586 грн зарплаты по основному месту работы, 165 тыс. 140 грн компенсации за аренду жилья и 80 тыс. 559 грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.
Мать В.Парасюка получила 990 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельностью.
Отец - 65 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.
На счету у "Приватбанка" нардеп сохраняет 5 тыс. 44 долл. и 1 тыс. 293 гривны.
К наличным средствам В.Парасюк указал 6 тыс. долларов.