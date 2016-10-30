Телефон від "Святого Миколайчика" задекларував В.Парасюк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На сайті НАЗК з’явилася декларація народного депутата України Володимира Парасюка, де вказано, що він отримав у подарунок годинник Samsung Gear s2 від “Святого Миколая”. Також нардепу подарували Apple iPhone 6s, передає УНН.
В документі зазначається, що В.Парасюк не володіє нерухомим майном.
Мати, Оксана Парасюк, володіє будинком площею 95,3 кв.м. у Львівській області та двома земельними ділянками площею 3 000кв.м. і 3 500 кв.м. Бабуся, Марія Калитовська, володіє будинком площею 66 кв. м., а також земельними ділянками площею 2 500 кв.м. і 4 685 кв.м.
Згідно з декларацією нардеп отримав у подарунок годинник Samsung Gear s2, вартість якого становила 7999 грн.
“Годинник. Подарунок.P.S. Приніс Святий Миколай. Але точно сказати не можу, тому що я спав,” — написав він.
Також В.Парасюк отримав в подарунок телефон Apple iPhone 6s. Серед іншого, він задекларував планшет Apple iPad Air 2.
В.Парасюк, згідно декларації, користується автомобілем Skoda SuperB, власником якого є третя особа.
У 2015 році В.Парасюк отримав 75 тис. 586 грн зарплати за основним місцем роботи, 165 тис. 140 грн компенсації за оренду житла і 80 тис. 559 грн коштів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.
Мати В.Парасюка отримала 990 тис. грн доходу від підприємницької діяльністю.
Батько — 65 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.
На рахунку в “Приватбанку” нардеп зберігає 5 тис. 44 дол. та 1 тис. 293 гривні.
До готівкових коштів В.Парасюк вказав 6 тис. доларів.