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Техпаспортом можно делиться в приложении "Дия" – Монастырский

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Новую функцию для водителей, которая появится в приложении "Дия", представил Денис Монастырский сегодня во время "Дия Саммита", сообщает УНН.

Детали

Теперь в несколько кликов вы можете "пошерить" техпаспорт в приложении с любым человеком, у которого установлена "Дия". Таким образом люди, с которыми вы делитесь QR кодом, становятся надлежащими пользователями, имеют право на пользование вашим авто и будут нести ответственность за нарушение ПДД.

"Наиболее распространена ситуация, когда в семье муж или жена пользуются общим автомобилем. С сегодняшнего дня можно не передавать технический паспорт, а через “Дию” воспользоваться соответствующей услугой. Единственное, что хочу отметить, имейте в виду, когда вы делитесь техпаспортом со своей женой, то должны ее предупредить, что и штрафы она будет получать в том числе и за вас", - подчеркнул министр внутренних дел Украины.

В законодательстве давно существует понятие "надлежащий пользователь". Однако сейчас в соответствующих реестрах их насчитывают лишь приблизительно 40 тысяч.

Справка

Надлежащий пользователь - это физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, который ему не принадлежит.

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