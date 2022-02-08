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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58034 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Техпаспортом можна ділитись у застосунку "Дія" – Монастирський

Техпаспортом можна ділитись у застосунку "Дія" – Монастирський

Київ • УНН

 • 42963 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нову функцію для водіїв, яка з'явиться у застосунку "Дія", презентував Денис Монастирський сьогодні під час "Дія Саміту", повідомляє УНН.

Деталі

Тепер у декілька кліків ви можете "пошерити" техпаспорт у застосунку з будь-якою людиною, у якої встановлена "Дія". Таким чином особи, з якими ви ділитесь QR кодом, стають належними користувачами, мають право на користування вашим авто та нестимуть відповідальність за порушення ПДР.

"Найбільш поширена ситуація, коли в сім'ї чоловік, або дружина користуються спільним автомобілем. Відсьогодні можна не передавати технічний паспорт, а через “Дію” скористатися відповідною послугою. Єдине, що хочу зазначити, майте на увазі, коли ви ділитеся техпаспортом зі своєю дружиною, то маєте її попередити, що і штрафи вона буде отримувати в тому числі і за вас", – підкреслив міністр внутрішніх справ України.

У законодавстві давно існує поняття "Належний користувач". Проте зараз у відповідних реєстрах їх нараховують лише приблизно 40 тисяч.

Довідка

Належний користувач – це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, який їй не належить.

ЧИАЙТЕ ТАКОЖ: Відсьогодні у "Дії" можна буде згенерувати довідку про несудимість

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