Технологии решают все — Буданов объяснил, что нужно для победы над рф

Украине, чтобы не проиграть россии войну, необходимо выполнить сразу несколько условий, касающихся военной тактики и технологий для армии. Об этом заявил действующий глава Офиса Президента Кирилл Буданов на полях Киевского форума по безопасности, передает УНН.

По мнению главы ОП, главное для будущей победы над противником - "не сбавлять темпов в противостоянии и совершить новый технологический скачок".

Выиграем ли мы это соревнование, эту войну? Мы точно не проиграем. Но еще раз говорю, если мы остановимся или уменьшим свои темпы – здесь есть риски – сказал Буданов.

Детали

Глава ОП уточнил: Украина сейчас имеет преимущества на поле боя над Россией благодаря разнообразию типов техники и тому количеству, в котором ее применяют военные. Однако и здесь есть нюанс.

Развитие (техники – ред.) идет непрерывно, и если сейчас не будет сделан определенный технологический прогресс, то эффективность достижения этими аппаратами своих целей будет падать в геометрической прогрессии – предостерег Буданов.

Он уверен: нужен новый технологический скачок, то есть технологии искусственного интеллекта и новые технологии передачи сигнала в управление.

Потому что с теми, которые есть, я считаю, как мы, так и россияне уже достигли своего максимума. Дальше (развиваться – ред.) можно только количественно, но это не решит вопрос – резюмировал Буданов.

Напомним

В начале апреля 2026 года глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о прогрессе в переговорах с рф и возможном скором завершении войны. По его мнению, решение конфликта больше не займет много времени.