Национальный перечень нематериального культурного наследия пополнился техникой вышивки «городоцкий шов» или «городоцкий стеб», сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины в субботу, пишет УНН.

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«МКИП добавило новый элемент в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Это, в частности, техника вышивки «городокский шов» или «городокский стеб», - говорится в сообщении.

Элемент распространен в городе Городок, селах Угры, Братковичи, Черляны Львовской области. Подобные техники могут практиковаться и в других частях Украины, а также за рубежом, например, в Польше.

Техника вышивки, которая получила название «городоцкий шов», впервые зафиксирована в 1887 году на этнографической выставке в Тернополе, где был представлен мужской и женский наряд из села Керница Городокского уезда.

Сегодня «городокский шов» - это не только техника вышивки, но и символ истории и идентичности сообщества. Кроме того, создание вышиванки является семейной ценностью. Где бы ни были выходцы общины, а вышиванки, украшенные «городоцкими узорами», рассказывают об их идентичности и их духовных корнях.

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