Театры во время эпидемии: в Киевском театре кукол рассказали о подготовке к новогодней кампании

“Мы ежегодно увеличиваем количество спектаклей. Сейчас такие обстоятельства, поэтому вообще не известно, как все должно сложиться, но в принципе уже не одно десятилетие у нас традиционно начинается новогодняя кампания 19 декабря — это второй День рождения нашего театра, поскольку в этот день был открыт наш Замок на Грушевского. Как правило она начинается на День Святого Николая и до старого Нового года — до 14 января должны играть. Планируется, что это будет по 4 спектакля в день — 3 на большой сцене, один на маленькой. Конечно, у нас есть комплекс представлений новогодних, а в этом году мы готовим новогоднюю премьеру, которая будет называться „Золушка. Новогодний бал“, поэтому планируем все наши представления продемонстрировать, главное, чтобы на это было разрешение”, — отметила она.

По ее словам, кроме премьеры в театре показывать другие спектакли и мюзиклы.

"Основные новогодние представления — это "Мороз-Морозенко","Рождественская перчатка","Снег","Сказка для маленького зайчика", и еще у нас есть ряд мюзиклов, которые мы для семейного просмотра показываем:"Красавица и Чудовище","Волшебная лампа Аладдина","Карлик Нос" — это дополнительно, основной акцент будет делаться на премьере“, — добавила Иванова-Гололобова.

Она также добавила, что работа театра повлиял “карантин выходного дня”. Из-за него уменьшилось количество посетителей, которые в основном посещали театр в выходные.

“Карантин выходного дня повлиял на нашу работу, наши дни — это суббота и воскресенье. В эти дни у нас по 5 спектаклей, и мы не могли никак продемонстрировать представления и к нам не могли попасть зрители, потому что мы переносим на будни, а с ребенком родителям вырваться почти невозможно в будни. Ведь все работают, а выходной на то и выходной, чтобы планировать семейный досуг. Существенно уменьшилось количество посетителей, был спектакль во вторник, а в зале сидело 9 человек — это считая детей и взрослых, у нас на сцене больше занято актеров и работников, чем зрителей в зале”, - отметила руководитель литературно-драматургической части.

Напомним, правительство 11 ноября вводил “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно было работать ничего, кроме общественного транспорта, магазин, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Сейчас от него уже отказались, но, в Минздраве сообщили, что будут рекомендовать полный локдаун на январь.