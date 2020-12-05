Театры во время эпидемии: в Киевском театре кукол рассказали о подготовке к новогодней кампании

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 14190 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 28699 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 49138 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73632 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105664 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110360 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123386 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155790 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202066 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196292 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 83116 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 56674 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 69410 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 44565 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 31678 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 344361 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 296418 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 450913 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 416718 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 399565 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115543 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 194055 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 221753 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 201235 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287498 просмотра
Актуальное
Театры во время эпидемии: в Киевском театре кукол рассказали о подготовке к новогодней кампании

Театры во время эпидемии: в Киевском театре кукол рассказали о подготовке к новогодней кампании

Киев  •  УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киевском академическом театре кукол новогоднюю кампанию планируют начать традиционно 19 декабря. Продлится она до старого Нового года, а нынешней новогодней премьерой станет спектакль "Золушка. Новогодний бал". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила Дарья Иванова-Гололобова руководитель литературно-драматургической части.

“Мы ежегодно увеличиваем количество спектаклей. Сейчас такие обстоятельства, поэтому вообще не известно, как все должно сложиться, но в принципе уже не одно десятилетие у нас традиционно начинается новогодняя кампания 19 декабря — это второй День рождения нашего театра, поскольку в этот день был открыт наш Замок на Грушевского. Как правило она начинается на День Святого Николая и до старого Нового года — до 14 января должны играть. Планируется, что это будет по 4 спектакля в день — 3 на большой сцене, один на маленькой. Конечно, у нас есть комплекс представлений новогодних, а в этом году мы готовим новогоднюю премьеру, которая будет называться „Золушка. Новогодний бал“, поэтому планируем все наши представления продемонстрировать, главное, чтобы на это было разрешение”, — отметила она.

По ее словам, кроме премьеры в театре показывать другие спектакли и мюзиклы.

"Основные новогодние представления — это "Мороз-Морозенко","Рождественская перчатка","Снег","Сказка для маленького зайчика", и еще у нас есть ряд мюзиклов, которые мы для семейного просмотра показываем:"Красавица и Чудовище","Волшебная лампа Аладдина","Карлик Нос" — это дополнительно, основной акцент будет делаться на премьере“, — добавила Иванова-Гололобова.

Она также добавила, что работа театра повлиял “карантин выходного дня”. Из-за него уменьшилось количество посетителей, которые в основном посещали театр в выходные.

“Карантин выходного дня повлиял на нашу работу, наши дни — это суббота и воскресенье. В эти дни у нас по 5 спектаклей, и мы не могли никак продемонстрировать представления и к нам не могли попасть зрители, потому что мы переносим на будни, а с ребенком родителям вырваться почти невозможно в будни. Ведь все работают, а выходной на то и выходной, чтобы планировать семейный досуг. Существенно уменьшилось количество посетителей, был спектакль во вторник, а в зале сидело 9 человек — это считая детей и взрослых, у нас на сцене больше занято актеров и работников, чем зрителей в зале”, - отметила руководитель литературно-драматургической части.

Напомним, правительство 11 ноября вводил “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно было работать ничего, кроме общественного транспорта, магазин, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Сейчас от него уже отказались, но, в Минздраве сообщили, что будут рекомендовать полный локдаун на январь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы