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Театри під час епідемії: у Київському театрі ляльок розповіли про підготовку до новорічної кампанії

Театри під час епідемії: у Київському театрі ляльок розповіли про підготовку до новорічної кампанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київському академічному театрі ляльок новорічну кампанію планують розпочати традиційно 19 грудня. Триватиме вона до старого Нового року, а цьогорічною новорічною прем’єрою стане вистава “Попелюшка. Новорічний бал”. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила Дар’я Іванова-Гололобова керівник літературно-драматургічної частини.

“Ми щороку збільшуємо кількість вистав. Зараз такі обставини, тому взагалі не відомо, як все має скластися, але в принципі вже не одне десятиліття у нас традиційно починається новорічна кампанія 19 грудня — це другий День народження нашого театру, оскільки у цей день був відкритий наш Замок на Грушевського. Як правило вона розпочинається на День Святого Миколая і аж до старого Нового року — до 14 січня маємо грати. Планується, що це буде по 4 вистави на день — 3 на великій сцені, 1 на маленькій. Звичайно, що у нас є комплекс вистав новорічних, а цього року ми готуємо новорічну прем’єру, яка буде називатися „Попелюшка. Новорічний бал“, тому плануємо всі наші вистави продемонструвати, головне, щоб на це був дозвіл”, — зазначила вона.

За її словами, окрім прем’єри у театрі показуватимуть інші вистави та мюзикли.

“Основні новорічні вистави — це „Мороз-Морозенко“, „Різдвяна рукавичка“, „Сніг“, „Казка для маленького зайчика“, і ще в нас є низка мюзиклів, які ми для сімейного перегляду показуємо: „Красуня і Чудовисько“, „Чарівна лампа Аладдіна“, „Карлик Ніс“ — це додатково, основний акцент буде робитися на прем’єрі”, — додала Іванова-Гололобова.

Вона також додала, що роботу театру вплинув “карантин вихідного дня”. Так, через нього зменшилася кількість відвідувачів, які в основному відвідували театр у вихідні.

“Карантин вихідного дня вплинув на нашу роботу, наші дні — це субота та неділя. У ці дні у нас по 5 вистав, і ми не могли ніяк продемонструвати вистави і до нас не могли потрапити глядачі, бо ми переносемо на будні, а з дитиною батькам вирватися майже нереально у будні. Адже всі працюють, а вихідний на те і вихідний, щоб планувати сімейне дозвілля. Суттєво зменшилася кількість відвідувачів, була вистава у вівторок, а у залі сиділо 9 осіб — це рахуючи дітей та дорослих, у нас на сцені більше зайнято акторів та працівників, ніж глядачів у залі”, — зауважила керівник літературно-драматургічної частини.

Нагадаємо, уряд 11 листопада запроваджував “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно було працювати нічого, окрім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок, аптек і низки інших установ. 

Наразі від нього вже відмовились, але, у МОЗ повідомили, що рекомендуватимуть повний локдаун на січень.

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