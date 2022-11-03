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"То, что может ослабить потенциал российской агрессивности": Зеленский отметил необходимость санкций против рф в IT-сфере

"То, что может ослабить потенциал российской агрессивности": Зеленский отметил необходимость санкций против рф в IT-сфере

Киев • УНН

 • 253635 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Группа по санкциям против рф Ермака-Макфола презентовала документ с перечнем ИТ-технологий, которых нужно лишить россиян. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это то, что может ослабить потенциал российской агрессивности, передает УНН.

Цитата

"Важный документ подготовлен и обнародован сегодня (3 ноября – ред.) международной группой экспертов, работающей под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Это документ об совершенно необходимых санкциях против россии в IT-сфере. Это то, что действительно может ослабить потенциал российской агрессивности", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что IT используется рф для ракетного и дронового террора, для производства военной техники, для кибератак и распространения дезинформации. То есть, это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире, отметил он.

"Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать это российское IT-сопротивление. Уверен, что выполним и эту задачу – соответствующие новые санкции против россии точно будут", - добавил глава государства.

Дополнение 

Враг возлагается на иностранные ІТ во время командования армией, ведения огня, разведки, контроля информационного пространства, атак на украинскую кибернетическую и гражданскую инфраструктуру.

Иностранные технологии, которыми пользуется рф, охватывают все: от расширенных серверов электронной почты, возможностей управления сетью, интеллектуальных устройств, приложений программного обеспечения как услуги, сервисов потокового видео и вплоть до систем автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM) и возможностей информационного моделирования зданий (BIM), роботизированных компонентов, контроллеров устройств, а также программного обеспечения для проектирования, производства и моделирования.

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