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Група Єрмака-Макфола пропонує накласти на росію IT-санкції

Група Єрмака-Макфола пропонує накласти на росію IT-санкції

Київ • УНН

 • 217920 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Група з питань санкцій проти росії Єрмака-Макфола презентувала документ з переліком ІТ-технологій, яких потрібно позбавити росіян. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Офісу президента України.

Цитата

"Попри те, що багато країн, які наклали санкції, запровадили обмеження на продаж військових компонентів і допоміжних систем для росії, іноземне програмне забезпечення, послуги, технічна інфраструктура, інтелектуальна власність та інші менш матеріальні об’єкти поки що не підпадають під санкції чи обмеження. Саме тому наша експертна група взяла це питання в роботу й пропонує конкретні ефективні заходи", – зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

Деталі

Як зазначили, ворог покладається на іноземні ІТ під час командування армією, ведення вогню, розвідки, контролю інформаційного простору, атак на українську кібернетичну та цивільну інфраструктури.

Іноземні технології, які використовує росія, охоплюють усе: від розширених серверів електронної пошти, можливостей керування мережею, інтелектуальних пристроїв, додатків програмного забезпечення як послуги, сервісів потокового відео й аж до систем автоматизованого проектування та виробництва (CAD/CAM) і можливостей інформаційного моделювання будівель (BIM), роботизованих компонентів, контролерів пристроїв, а також програмного забезпечення для проектування, виробництва та моделювання.

У документі є рекомендації зацікавленим урядам та ІТ-компаніям вжити негайних заходів для:

• блокування доступу до ІТ, які підтримують російську військову машину та її використання проти України. Російські боєприпаси, ракети, системи наведення, артилерія, оборонне озброєння, низка видів важкої техніки, танків і підводних суден базуються на компонентах або технологіях виробництва, які безпосередньо не належать росії.

• блокування доступу до ІТ, які дають росії змогу вести інформаційну та кібервійну проти України та інших. Соціальні й рекламні мережі, традиційні засоби масової інформації та стратегічно сплановані пропагандистські кампанії проти ключових політичних фігур в Україні, держав, які накладають санкції, і російської опозиції є частиною програми постійного та всебічного керування громадською думкою, сіяння плутанини та спотворення публічних повідомлень на користь росії.

За словами Андрія Єрмака, жорсткі ІТ-санкції стануть серйозною перешкодою як для російської військової машини в її операціях проти України, так і для здатності росії використовувати свою інформаційну машину проти України, Заходу та російського населення.

Нагадаємо

Сполучені Штати попередили про готовність запровадити санкції проти фізичних осіб, компаній та країн, які постачають боєприпаси до росії або підтримують її військово-промисловий комплекс.

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