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Группа Ермака-Макфола предлагает наложить на россию IT-санкции

Группа Ермака-Макфола предлагает наложить на россию IT-санкции

Киев • УНН

 • 217915 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Группа по вопросам санкций против россии Ермака-Макфола презентовала документ с перечнем IТ-технологий, которых нужно лишить россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Цитата

"Несмотря на то, что многие страны, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для россии, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока не подпадают под санкции или ограничения. Именно поэтому наша экспертная группа взяла этот вопрос в работу и предлагает конкретные эффективные меры", – отметил глава ОП Андрей Ермак.

Детали 

Как отметили, враг полагается на иностранные IТ во время командования армией, ведения огня, разведки, контроля информационного пространства, атак на украинскую кибернетическую и гражданскую инфраструктуры.

Иностранные технологии, которыми пользуется рф, охватывают все: от расширенных серверов электронной почты, возможностей управления сетью, интеллектуальных устройств, приложений программного обеспечения как услуги, сервисов потокового видео и вплоть до систем автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM) и возможностей информационного моделирования зданий (BIM), роботизированных компонентов, контроллеров устройств, а также программного обеспечения для проектирования, производства и моделирования.

В рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и IТ-компаниям принять немедленные меры для:

• блокировки доступа к IТ, которые поддерживают российскую военную машину и ее использование против Украины. Российские боеприпасы, ракеты, системы наведения, артиллерия, оборонное вооружение, ряд видов тяжелой техники, танков и подводных судов базируются на компонентах или технологиях производства, которые непосредственно не принадлежат россии.

• блокировки доступа к IТ, которые позволяют россии вести информационную и кибервойну против Украины и других. Социальные и рекламные сети, традиционные средства массовой информации и стратегически спланированные пропагандистские кампании против ключевых политических фигур в Украине, государств, которые накладывают санкции, и российской оппозиции являются частью программы постоянного и всестороннего управления общественным мнением, сеяния путаницы и искажения публичных сообщений в пользу рф. 

По словам Андрея Ермака, жесткие IТ-санкции станут серьезным препятствием как для российской военной машины в ее операциях против Украины, так и для способности россии использовать свою информационную машину против Украины, Запада и российского населения.

Напомним

Соединенные Штаты предупредили о готовности ввести санкции против физических лиц, компаний и стран, поставляющих боеприпасы в россию или поддерживающих ее военно-промышленный комплекс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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