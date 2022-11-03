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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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"Те, що може послабити потенціал російської агресивності": Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти рф в IT-сфері

"Те, що може послабити потенціал російської агресивності": Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти рф в IT-сфері

Київ • УНН

 • 253637 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Група з питань санкцій проти рф Єрмака-Макфола презентувала документ з переліком ІТ-технологій, яких потрібно позбавити росіян. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності, передає УНН.

Цитата

"Важливий документ підготовлений і оприлюднений сьогодні (3 листопада - ред.) міжнародною групою експертів, що працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Це документ про абсолютно необхідні санкції проти росії в IT-сфері. Це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності", - сказав він.

Зеленський наголосив, що IT використовується рф для ракетного й дронового терору, для виробництва військової техніки, для кібератак і поширення дезінформації. Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі, зазначив він.

"Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору. Впевнений, що виконаємо й це завдання – відповідні нові санкції проти росії точно будуть", - додав глава держави.

Доповнення 

Ворог покладається на іноземні ІТ під час командування армією, ведення вогню, розвідки, контролю інформаційного простору, атак на українську кібернетичну та цивільну інфраструктури.

Іноземні технології, які використовує росія, охоплюють усе: від розширених серверів електронної пошти, можливостей керування мережею, інтелектуальних пристроїв, додатків програмного забезпечення як послуги, сервісів потокового відео й аж до систем автоматизованого проектування та виробництва (CAD/CAM) і можливостей інформаційного моделювання будівель (BIM), роботизованих компонентів, контролерів пристроїв, а також програмного забезпечення для проектування, виробництва та моделювання.

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