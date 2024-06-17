Японская компания TDK, специализирующаяся на производстве аккумуляторов для iPhone и других устройств, заявляет о значительном прорыве в создании твердотельных батарей. Об этом передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Поставщик Apple TDK заявляет о прорыве в производстве твердотельных батарей, - новый материал улучшит накопление энергии в первую очередь для меньших гаджетов, говорится в материале.

Новый материал обеспечивает плотность энергии - количество, которое можно втиснуть в определенное пространство - 1 000 ватт-часов на литр, что примерно в 100 раз больше, чем у нынешней батареи TDK в массовом производстве.

Изобретение в производстве твердотельных батарей может произвести революцию в области хранения энергии, поскольку последняя сталкивается со значительными препятствиями на пути к массовому производству, особенно при больших размерах батарей.

"Мы верим, что наш недавно разработанный материал для твердотельных батарей может внести значительный вклад в энергетическую трансформацию общества. Мы продолжим разработку с целью скорейшей коммерциализации", - сказал исполнительный директор TDK Нобору Сайто.

Справка

Твердотельные батареи безопаснее, легче и потенциально дешевле, а также имеют более долгий срок службы и быстрее заряжаются, чем современные батареи на основе жидких электролитов. Прорывы в бытовой электронике важны для комплектации электромобилей, хотя доминирующие химические составы аккумуляторов существенно отличаются.

Хрупкие и опасные батареи

Если использовать керамический материал TDK, то батареи будут более хрупкими, - это означает, что технический вызов в создании аккумуляторов для автомобилей или даже смартфонов не будет преодолен в обозримом будущем, считают в компании.

Пока что "неблагоприятные механические свойства", а также сложность и стоимость массового производства являются проблемами для переноса применения твердотельных оксидных аккумуляторов в смартфоны.

Отраслевые эксперты считают, что лучше использовать твердотельные аккумуляторы в электромобилях. Это позволит увеличить запас хода.

Также существует скептицизм относительно того, как быстро можно будет реализовать так разрекламированную технологию.

Твердотельные батареи работают недостаточно хорошо, не имеют долговечности и все еще имеют проблемы с безопасностью, считает Робин Зенг, основатель и исполнительный директор CATL, пишет Financial Times.

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