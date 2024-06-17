TDK оголошує про значний прорив у виробництві твердотільних акумуляторів

Японська компанія TDK, що спеціалізується на виробництві акумуляторів для iPhone та інших пристроїв, заявляє про значний прорив у створенні твердотільних батарей. Про це передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Постачальник Apple TDK заявляє про прорив у виробництві твердотільних батарей, - новий матеріал покращить накопичення енергії в першу чергу для менших гаджетів, ідеться у матеріалі.

Новий матеріал забезпечує щільність енергії - кількість, яку можна втиснути в певний простір - 1 000 ват-годин на літр, що приблизно в 100 разів більше, ніж у нинішньої батареї TDK у масовому виробництві.

Винахід у виробництві твердотільних батарей може здійснити революцію в галузі зберігання енергії, оскільки остання стикається зі значними перешкодами на шляху до масового виробництва, особливо при великих розмірах батарей.

"Ми віримо, що наш нещодавно розроблений матеріал для твердотільних батарей може зробити значний внесок в енергетичну трансформацію суспільства. Ми продовжимо розробку з метою якнайшвидшої комерціалізації", - сказав виконавчий директор TDK Нобору Сайто.

Довідка

Твердотільні батареї безпечніші, легші та потенційно дешевші, а також мають довший термін служби і швидше заряджаються, ніж сучасні батареї на основі рідких електролітів. Прориви в побутовій електроніці важливі для комплектації електромобілів, хоча домінуючі хімічні склади акумуляторів суттєво відрізняються.

Крихкі та небезпечні батареї

Якщо використовувати керамічний матеріал TDK, то батареї будуть більш крихкими, - це означає, що технічний виклик у створенні акумуляторів для автомобілів чи навіть смартфонів не буде подоланий в осяжному майбутньому, вважають в компанії.

Поки що "несприятливі механічні властивості", а також складність і вартість масового виробництва є проблемами для перенесення застосування твердотільних оксидних акумуляторів у смартфони.

Галузеві експерти вважають, що краще використовувати твердотільні акумулятори у електромобіляхю. Це дозволить збільшити запас ходу.

Також існує скептицизм щодо того, як швидко можна буде реалізувати так розрекламовану технологію.

Твердотільні батареї працюють недостатньо добре, не мають довговічності та все ще мають проблеми з безпекою, вважає Робін Зенг, засновник і виконавчий директор CATL, пише Financial Times.

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