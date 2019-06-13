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Тайваньская Foxconn готова перенести производство iPhone за пределы Китая

Киев • УНН

 • 11277 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Тайваньская компания Foxconn объявила, что готова перенести производство всех iPhone для США за пределы Китая. Это позволит Apple избежать последствий торговой войны между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Тайваньская Foxconn готова перенести производство iPhone за пределы Китая

"25% наших производственных мощностей находится за пределами Китая и мы можем помочь Apple удовлетворить ее потребности на рынке США. У нас достаточно заводов, чтобы это сделать", - пояснил глава направления полупроводников Foxconn Юн Лю.

О возможности переноса производства iPhone для США Юн Лю рассказал во время пресс-конференции для инвесторов Foxconn. Он также отметил, что корпорация Apple пока не обращалась с подобными просьбами.

Apple является ее крупнейшим заказчиком Foxconn и приносит примерно половину прибыли, поэтому снижение спроса на айфоны приведет к падению выручки Foxconn.

Напомним, власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили иностранные компании , включая Microsoft и Dell, о наиболее серьезных последствиях их согласия подчиниться запрету Вашингтона на поставку технологий китайским компаниям.

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