Тайваньская Foxconn готова перенести производство iPhone за пределы Китая

"25% наших производственных мощностей находится за пределами Китая и мы можем помочь Apple удовлетворить ее потребности на рынке США. У нас достаточно заводов, чтобы это сделать", - пояснил глава направления полупроводников Foxconn Юн Лю.

О возможности переноса производства iPhone для США Юн Лю рассказал во время пресс-конференции для инвесторов Foxconn. Он также отметил, что корпорация Apple пока не обращалась с подобными просьбами.

Apple является ее крупнейшим заказчиком Foxconn и приносит примерно половину прибыли, поэтому снижение спроса на айфоны приведет к падению выручки Foxconn.

Напомним, власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили иностранные компании , включая Microsoft и Dell, о наиболее серьезных последствиях их согласия подчиниться запрету Вашингтона на поставку технологий китайским компаниям.