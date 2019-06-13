Тайванська Foxconn готова перенести виробництво iPhone за межі Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Тайванська компанія Foxconn оголосила, що готова перенести виробництво всіх iPhone для США за межі Китаю. Це дозволить Apple уникнути наслідків торгової війни між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"25% наших виробничих потужностей знаходиться за межами Китаю і ми можемо допомогти Apple задовольнити її потреби на ринку США. У нас достатньо заводів, щоб це зробити", — пояснив глава напрямки напівпровідників Foxconn Юн Лю.
Про можливість перенесення виробництва iPhone для США Юн Лю розповів під час прес-конференції для інвесторів Foxconn. Він також зазначив, що корпорація Apple поки не зверталася з подібними проханнями.
Apple є її найбільшим замовником Foxconn і приносить приблизно половину прибутку, тому зниження попиту на айфони призведе до падіння виручки Foxconn.
Нагадаємо, влада Китаю в конфіденційному порядку попередила іноземні компанії, включаючи Microsoft і Dell, про найбільш серйозні наслідки їх згоди підкоритися забороні Вашингтону на постачання технологій китайським компаніям.