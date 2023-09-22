Тайвань обнаружил 24 китайских военных самолета в зоне ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Тайвань заявил, что обнаружил в зоне противовоздушной обороны 24 военных самолета Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Тайваня заявило в пятницу, что за предыдущие 24 часа оно обнаружило 24 самолета ВВС Китая, которые вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что это является частью регулярной модели того, что Тайвань называет преследованием Китая.
Согласно опубликованной министерством карте, по меньшей мере 17 самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива.
Пожизненно
Ранее срединная линия служила неофициальным барьером между двумя сторонами, пока китайская авиация не начала регулярно её пересекать в прошлом году.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил, что недавний экономический спад в Китае может уменьшить склонность Пекина к вторжению на Тайвань.