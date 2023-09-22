Тайвань виявив 24 китайських військових літаків у зоні ППО

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Міністерство оборони Тайваню заявило в п’ятницю, що за попередні 24 години воно виявило 24 літаки ВПС Китаю, які увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Зазначається, що це є частиною регулярної моделі того, що Тайвань називає переслідуванням Китаю.

Згідно з опублікованою міністерством картою, щонайменше 17 літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки.

Довіково

Раніше серединна лінія служила неофіційним бар’єром між двома сторонами, поки китайська авіація не почала регулярно її перетинати минулого року.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що нещодавній економічний спад у Китаї може зменшити схильність Пекіна до вторгнення на Тайвань.