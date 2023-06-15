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Таврическое направление: Силы обороны продолжают движение вперед, потери врага составили более четырех рот

Киев • УНН

 • 729693 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Было уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники российских оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Таврическое направление: Силы обороны продолжают движение вперед, потери врага составили более четырех рот

Детали

Тарнавский отметил, что за последние сутки было уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника. А потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот.

В частности из техники было уничтожено или повреждено: вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, противотанковый ракетный комплекс “Корнет”, самоходная артиллерийская установка 2С1“Гвоздика”, комплекс РЭБ, 3 БпЛА “Zala”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Орлан-30”.

Также был уничтожен склад с боеприпасами врага.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек, 3955 танков и сотен единиц военной техники.

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