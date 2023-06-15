Таврійський напрямок: Сили оборони продовжують рух вперед, втрати ворога склади понад чотири роти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти. Було знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки російських окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Тарнавський зазначив, що за останню добу було знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника. А втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти.
Зокрема з техніки було знищено або пошкоджено: вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, протитанковий ракетний комплекс “Корнет”, самохідна артилерійська установка 2С1“Гвоздика”, комплекс РЕБ, 3 БпЛА “Zala”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Орлан-30”.
Також було знищено склад з боєприпасами ворога.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 217 910 осіб, 3955 танків та сотень одиниць військової техніки.