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Тарифы на транспортировку нефти в Украине планируют повысить

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине планируется поэтапный рост тарифов на транспортировку нефти. Первый этап запланирован на I квартал 2019 года, передает УНН со ссылкой на “Укртранснафту”.

Тарифы на транспортировку нефти в Украине планируют повысить

“Планируется поэтапное повышение тарифов на транспортировку нефти. Первый этап повышения тарифов на услуги транспортировки нефти магистральными нефтепроводами для отечественных потребителей запланировано на I квартал 2019 года (при условии принятия соответствующего документа, — ред.)”, — сообщили в компании.

Как пояснили в “Укртранснафте”, летом 2017 года НКРЭКУ приняла постановление об утверждении нового Порядка формирования тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Со своей стороны “Укртранснафта” подготовила пакет документов для изменения действующих тарифов на транспортировку нефти, которые бы учитывали специфику работы нефтетранспортной системы Украины в современных условиях и позволили бы ввести эффективную экономически обоснованную тарифную политику.

Предложенные расчеты вынесли на общественное обсуждение. В результате чего стороны пришли к соглашению, что отечественные предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей не готовы к стремительному повышению тарифов, и это приведет к значительной финансовой нагрузке на украинского заказчика.

"Учитывая это,"Укртранснафта" предложила поэтапный перерасчет тарифов — в течение трех лет. В начале 2018 года Общество подало соответствующие предложения в НКРЭКУ с целью внесения изменений в порядок“, — отметили в компании.

Сейчас Проект об утверждении изменений в Порядок вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 17 сентября 2018 года. Компания ожидает, что изменения в Порядок вступят в силу уже этой осенью, после чего к НКРЭКУ будут предоставлены новые расчеты тарифов и начата процедура их обсуждения и утверждения.

Напомним, ремонт на нефтепроводе “Дружба” выполняется без остановки процесса транспортировки нефти. Ограничений в перекачке нефти для заказчиков нет.

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