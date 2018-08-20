Тарифы на транспортировку нефти в Украине планируют повысить
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине планируется поэтапный рост тарифов на транспортировку нефти. Первый этап запланирован на I квартал 2019 года, передает УНН со ссылкой на “Укртранснафту”.
“Планируется поэтапное повышение тарифов на транспортировку нефти. Первый этап повышения тарифов на услуги транспортировки нефти магистральными нефтепроводами для отечественных потребителей запланировано на I квартал 2019 года (при условии принятия соответствующего документа, — ред.)”, — сообщили в компании.
Как пояснили в “Укртранснафте”, летом 2017 года НКРЭКУ приняла постановление об утверждении нового Порядка формирования тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.
Со своей стороны “Укртранснафта” подготовила пакет документов для изменения действующих тарифов на транспортировку нефти, которые бы учитывали специфику работы нефтетранспортной системы Украины в современных условиях и позволили бы ввести эффективную экономически обоснованную тарифную политику.
Предложенные расчеты вынесли на общественное обсуждение. В результате чего стороны пришли к соглашению, что отечественные предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей не готовы к стремительному повышению тарифов, и это приведет к значительной финансовой нагрузке на украинского заказчика.
"Учитывая это,"Укртранснафта" предложила поэтапный перерасчет тарифов — в течение трех лет. В начале 2018 года Общество подало соответствующие предложения в НКРЭКУ с целью внесения изменений в порядок“, — отметили в компании.
Сейчас Проект об утверждении изменений в Порядок вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 17 сентября 2018 года. Компания ожидает, что изменения в Порядок вступят в силу уже этой осенью, после чего к НКРЭКУ будут предоставлены новые расчеты тарифов и начата процедура их обсуждения и утверждения.
Напомним, ремонт на нефтепроводе “Дружба” выполняется без остановки процесса транспортировки нефти. Ограничений в перекачке нефти для заказчиков нет.